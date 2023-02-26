إطلاق نار يستهدف جنود الاحتلال قرب مفترق "غوش عتصيون"

وقعت عملية إطلاق نار، مساء اليوم الأحد 26-2-2023، استهدفت جنود جيش الاحتلال قرب مفترق "غوش عتصيون"، جنوب بيت لحم بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر عبرية، بأنه تعرض ممجموعة من جيش الاحتلال تواجدت قرب مفترق مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب مدينة بيت لحم، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات.

وأوضحت المصادر العبرية: أن مقاوم أطلق النار باتجاه دورية لجيش الاحتلال على مفترق بلدة تقوع قرب "غوش عتصيون" جنوب شرق بيت لحم ، وتقوم عملية مطاردة للمنفذ، الذي أنسحب بسلام من مكان العملية.

بدورها، قالت مؤسسة إنقاذ بلا حدود: "إن قوة عسكرية من جيش الاحتلال كانت تتواجد قرب حاجز الـ T أبلغت عن تعرضها لإطلاق نار ولم تقع إصابات".