فيديو- مقتل مستوطنين بعملية إطلاق نار وسط بلدة حوارة بنابلس

قتل مستوطنان، مساء اليوم الاحد، في عملية إطلاق نار وسط بلدة حوارة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت شهود عيان، بأن مقاوم أطلق النار على مركبة مستوطنين بواسطة سلاح ناري على طريق 60 قرب نابلس، وانسحب بسلام.

وأوضحت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال طوقت المكان، بتعزيز من الجنود والآليات العسكرية، وأغلقت حواجز المدينة كافة، وبدأت تبحث عن المنفذ.

وأطلقت دعوات إلى حذف كاميرات المراقبة في أنحاء بلده حوارة والبلدات المجاورة لعملية اطلاق النار لمنع الاحتلال من الوصول للمنفذ.

وحسب وسائل إعلام عبرية فإن التحقيقات أظهرت أن 20 طلقة على الأقل استهدفت المستوطنين وهما من مستوطنة "براخا" المقامة على جبل جرزيم جنوبي نابلس.

ويجري وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت، بعد قليل، جلسة تقييم للوضع الأمني بعد عملية نابلس، وفق الإعلام العبري.

وهاجم مراسلون لقنوات وصحف ومواقع صحفية "اسرائيلية"، حكومة الاحتلال الإسرائيلية، وتهمونها بالفشل كما فشلت الحكومات السابقة.

وبهذه العملية، يرتفع عدد قتلى المستوطنين جراء تنفيذ العمليات الفدائية إلى 13 قتيلًا في شهر ونصف فقط.

وبدأ شبان في البلدة القديمة بنابلس بتوزيع الحلوى، ابتهاجًا بعملية حوارة.

ودعت مساجد جنين، المواطنين للنزول لساحة المخيم والمشاركة بالمسيرة التي ستنتطلق بعد قليل دعماً ومبايعة لنهج المقاومة وفرحاً بعملية حوارة البطولية.