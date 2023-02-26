الشيخ عزام: (المجتمع الدولي) يمنح الاحتلال مزيداً من الوقت ليرتكب جرائمه

قال الشيخ نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن ما يسمى بـ (المجتمع الدولي) يعطي "إسرائيل" مزيداً من الوقت ليرتكب جرائمه رغم قناعة العالم بأن تلك السياسات التي تنتهجها دولة الاحتلال فاشلة، وأن الشعب الفلسطيني متمسك بحقه في مواصلة رحلة كفاحه ونضاله.

جاء ذلك في تصريحات إذاعية للشيخ عزام، اليوم الأحد، للتعقيب على قمة العقبة التي تشارك فيها السلطة الفلسطينية إلى جانب وفدين أمريكي وإسرائيلي، برعاية أردنية ومصرية.

وأكد الشيخ عزام أن هذا الاجتماع استنساخ للاجتماعات السابقة على مدى السنوات الماضية، والتي انتهت كلها بالفشل الذريع، مستبعداً إحداث أي اختراق للواقع الفلسطيني خلال هذه القمة.

وأعرب عضو المكتب السياسي للجهاد عن أسفه لمشاركة السلطة في اجتماع العقبة الذي جاء بعد أيام على مجازر ارتكبها الاحتلال في جنين وأريحا ونابلس.

وأضاف: ليس هذا ما ينتظره شعبنا، وليس هذا ما يمكن أن يحدث التوازن في الواقع الذي نعيشه، بينما تتصرف "إسرائيل" بنوع من البلطجة والعربدة وهي تدرك أن أمريكا توفر لها الغطاء في كافة المحافل دون تقليص أو توقف عقب كل جريمة يرتكبها الاحتلال"، مبيناً أن مشاركة السلطة في الاجتماع لا تخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع الشيخ عزام: هم لا يملكون أي رؤية لوقف ما تقوم به "إسرائيل" لأن "إسرائيل" لا تريد أن تقدم شيئاً لمجرد التخفيف من معاناة شعبنا، في ظل الحكومة الأكثر تطرفاً. وهناك تسريبات في وسائل الإعلام أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم أي تعهدات لوقف عدوانها على شعبنا".