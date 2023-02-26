السعودية تقرر الإفراج عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين

قررت السلطات في المملكة العربية السعودية الإفراج عن عدد جديدة من المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين، الذين اعتقلوا بذريعة دعم المقاومة الفلسطينية لاسيما في قطاع غزة.

وأوضحت مصادر مطلعة، بأن السلطات السعودية، أفرجت بالفعل عن اثنين من المعتقلين، فيما تقوم بإجراءات ترحيل آخرين إلى الأردن، وتركيا.

ووفق المصدر، فإن إن أعداد المفرج عنهم قريباً تشمل معتقلين حاصلين على أحكام بالبراءة، أو ممن انتهت محكوميتهم في وقت سابق.

وكانت السعودية أفرجت عن أربعة معتقلين خلال الأيام الماضية، إذ رحلت سليمان حداد ونجله محمد إلى تركيا، فيما رحّلت محمد فطافطة، ومحمد أسعد إلى الأردن.

وكانت السلطات السعودية اعتقلت عشرات الفلسطينيين والأردنيين عام 2019، وقدمتهم للمحاكمة بتهم دعم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

هذا، ويتوزع المعتقلون على أربعة سجون سياسية في السعودية (الحائر في الرياض، ذهبان في جدة، شعار في أبها، وسجن الدمام السياسي)، وفق "عربي 21".