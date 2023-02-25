شرطة الاحتلال تقرر الإبقاء على حالة التأهب القصوي في صفوف قواتها

قررت شرطة الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم السبت25/2/2023م، الإبقاء على حالة التأهب القصوي في صفوف قواتها خشية وقوع عمليات فدائية فلسطينية.

وبحسب قناة كان العبرية، أن قيادة الشرطة "الإسرائيلية" بعد تقييمٍ للوضع الأمني - قررت الإبقاء على حالة التأهب حالة التأهب القصوى خشية وقوع عمليات"

يذكر أن عدة عمليات وقعت الشهر الماضي، من طعن واطلاق نار أسفرت عن مقتل العشرات من المستوطنين بالإضافة لمئات الاصابات، ابرزها عملية الشهيد خيري علقم أسفرت عن مقتل 7 مستوطنين "إسرائيليين" وإصابة 10 آخرون، في مدينة القدس المحتلة، رداً على الجرائم الاسرائيلية ضد ابناء شعبنا الفلسطيني وخاصة مجزرة مخيم جنين التي أسفرت عن ارتقاء 9شهداء وإصابة العشرات.