من المشاركين في مؤتمر العقبة وماذا ستطلب السلطة..؟

كشفت مصادر عبرية اليوم السبت 25/2/2023، عن مطالب السلطة وهوية المشاركين في قمة العقبة التي ستعقد في الأردن بمشاركة السلطة والأردن ومصر و"إسرائيل" برعاية أمريكية.

وأفادت القناة 12 العبرية، أن السلطة ستطالب بإدخال أسلحة لقواتها في الضفة المحتلة، ضمن مساعي تهدئة التوتر قبل رمضان.

فيما سيشارك في قمة العقبة الطارئة من الجانب الفلسطيني ماجد فرج وحسين الشيخ ومجدي الخالدي - ومن "إسرائيل" سيشارك رئيس الشاباك رونين بار وما يسمى مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، وما يسمى مدير عام وزارة الخارجية رونين ليفي، ومنسق عمليات الحكومة غسان عليان، ورئيس الشعبة السياسية-الأمنية بوزارة الدفاع درور شالوم.

فيما يشارك من أميركا مستشار الرئيس لشؤون الشرق الأوسط بيرت ماكغرك، ومساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، ومسؤولون من الأردن ومصر.

وانتقدت الفصائل والقوى الوطنية والفلسطينية السلطة في توجهها لمؤتمر العقبة الذي اعتبرته فرصة لمحاولة القضاء على المقاومة واستهدافها بشكل مباشر والعودة للتنسيق الأمني المرفوض.