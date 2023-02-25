"نقابة المحامين" تعلن تعليق العمل أمام المحاكم بدءا من يوم غدٍ الأحد

أكدت نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء اليوم السبت25/2/2023م، استمرار التعليق الشامل للعمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية والأحداث والجمارك والتسوية على اختلاف مسمياتها ودرجاتها وأمام النيابات العامة والعسكرية طيلة الأسبوع القادم بدءا من صباح يوم الأحد الموافق 26/2/2023 وحتى عصر يوم الخميس الموافق 2/3/2023م,

وبينت النقابة في بيان لها اطلعت عليه "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن قرار التعليق يستثنى منه الإجراءات المتعلقة بالمواعيد والقاطعة للمدد والطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل واسترداد أوامر الحبس في التنفيذ والتسويات المرتبطة بذلك ودون حاجة لإشعار النقابة بذلك.

وأهابت النقابة بالمحامين والمحاميات بإخلاء مقرات المحاكم وعدم التواجد فيها طوال الأسبوع القادم إلا فيما يتعلق بالاستثناءات الوارد أعلا، مبينة أنها ستبقي في حالة انعقاد دائم للمتابعة والتقييم وسيتم الإعلان عن الفعاليات الميدانية على ضوء ما سيتبلور على الصعيد النقابي العام.

يذكر أن قرار النقابة تعليق العمل يأتي ضمن سياق الفعاليات المتعلقة بتعديل جدول رسوم المحاكم النظامية ووقف العمل من قبل مجلس القضاء الأعلى بلائحة السندات العدلية الصادرة عن نقابة المحامين في العام 2009 والمنشورة في الجريدة الرسمية.