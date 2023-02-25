مقاومون يستهدفون حاجزي "دوتان" والجلمة" بالرصاص والعبوات في جنين

استهدف مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم السبت 25/2/2023م، قوات الاحتلال "الإسرائيلي" المتمركزة على حاجزي "دوتان" و" الجلمة" في مدينة جنين بالضفة الفلسطينية المحتلة

وقالت مصادر صحفية:" إن مقاومون استهدفوا قوات الاحتلال على حاجز "دوتان" جنوب غرب جنين بالرصاص، وحاجز الجلمة شمال جنين بعبوة شديدة الانفجار، دون معرفة خلفيات هذه العمليات، أن كان سجل إصابات أو أضرار في صفوف قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

يذكر أن عمليات إطلاق النار شهدت خلال الأيام الماضية تصاعُدًا في معدلاتها في عدة مناطق في الضفة الغربية أبرزها مدينتا جنين ونابلس، والتي تتشكل فيها كتائب سرايا القدس، والمعروفة بـ"سرايا القدس-كتيبة جنين ونابلس"، ومجموعات عرين الأسود، رداً على الانتهاكات "الإسرائيلية" المتواصلة بحق أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.