بالفيديو شاهد اللحظات الأخيرة لطائرة أوكرانية

أظهرت عدة مقاطع فيديو اللحظات الأخيرة لطائرة أوكرانية، اليوم السبت، تحطمت واحترقت في في فيديو "مروع".

ونشر حساب "كراش ريبورت" المختص بحوادث الطائرات، فيديو للحظات الأخيرة لطائرة النقل العسكرية الأوكرانية "آن 26"، بالقرب من منطقة جوكيفتسي في كييف.

وأظهر الفيديو الطائرة وهي تهبط بسرعة كبيرة بعد أن أصيبت مؤخرتها، لتتحطم في حقل مفتوح وتنفجر بشكل كامل.

وحتى الآن لا يُعرف عدد الضحايا داخل الطائرة الأوكرانية، التي يعتقد أنها تعرضت لضربات روسية خلال مواجهات عنيفة بين روسيا وأوكرانيا.

جدير ذكره أنه تعتبر طائرة أنتونوف "An-26" طائرة نقل مدنية وعسكرية بمحركين توربيني، تم تصميمها وإنتاجها في الاتحاد السوفيتي من عام 1969 إلى عام 1986.