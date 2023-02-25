ماذا قال غوارديولا عن هالاند؟

دافع الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، أمس الجمعة، عن نجم فريقه إرلينغ هالاند.

وقال غوارديولا:" أنه مثير للإعجاب منذ بداية الموسم"، وسط انتقادات طالت المهاجم النروجي بسبب غياب فعاليته في المباريات الأخيرة.

وأضاف غوارديولا في مؤتمر صحفي: "هذا خطؤنا، وليس خطأ إرلينغ هالاند الذي كان مثيراً للإعجاب منذ بداية الموسم".

وأضاف غوارديولا: "لست بحاجة إلى إحصاءات، بمجرد انتهاء المباراة، أعرف من انخرط في اللعب أم لا، ومن الذي يجب أن يشارك بشكل أكبر أم لا".

ولم يسجّل هالاند في آخر تعادلين مخيّبين لآمال السيتي أمام نوتنغهام فورست (1-1) في الدوري الإنجليزي الممتاز ولايبزيغ الألماني (1-1) في دوري أبطال أوروبا، كما أنه لم يكن منخرطاً في عدد كبير من اللمسات.

ويُشار إلى يملك هالاند (22 عاماً) في موسمه الأول مع مانشستر سيتي 32 هدفاً في مختلف المسابقات، لكن الآراء منقسمة تجاهه، إذ أنه منذ وصوله يبدو أن الفريق فقد مرونته التي تعتبر مكمن قوته