هذا ما كشفه خبير الزلازل الهولندي بشأن توقعه لزلزال جديد وتحذيره من بداية مارس!

رد خبير الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، على توقع نسب إليه، بشأن هزة قوية تطال عددا من البلدان، حيث قال في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "ادعاء كاذب من موقع frankhoogerbeets.com، الذي لا تربطني به أي علاقة".

"الموقع ادعى توقعي لزلزال قوي يضرب باكستان وأفغانستان والهند والجزء الغربي من المحيط الهندي" ، ولم تصدر عني أي توقعات وفقا هوغربيتس.

عاد هوغربيتس، ليتصدر عناوين الأخبار مجددا، بفضل توقعه للزلزال الذي ضرب، صباح الخميس، طاجيكستان قرب حدود الصين.

وتوقع هوغربيتس أن هناك "نشاطا زلزاليا بالمنطقة الواقعة قرب الحدود الصينية"، وأضاف أنه "ربما تحدث هزة أرضية في يوم 21 أو 22 من الشهر الجاري"، وهو الأمر الذي أثار دهشة الكثيرين، نظرا لحدوث زلزال طاجيكستان في الساعات الأولى من صباح الـ 22 من فبراير.

وحذر هوغربيتس من أن "الأسبوع الأول من شهر مارس سيكون حرجا"، وقد تحدث بعض الزيادة الزلزالية في الفترة ما بين 25 و26 فبراير، لكن ربما ليس كثيرا"، لافتا إلى أن "الأسبوع الأول من مارس سيكون حرجا".