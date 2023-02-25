معاريف: سيكون من الصعب إيقاف التصعيد مع غزة والمواجهة باتت قريبة

أكدت صحيفة معاريف اليوم السبت 25/2/2023 ان التصعيد بين المقاومة في غزة وجيش الاحتلال "الإسرائيلي" بدأ بعد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف فجر الخميس الماضي.

وبين "تال ليف رام" المحلل العسكري لصحيفة معاريف ، أن تبادل الضربات بين مقاومة غزة والجيش الاسرائيلي الذي بدأ الخميس يشير إلى أن اتجاه التصعيد في قطاع غزة واضح.

وشدد أنه سيكون من الصعب للغاية إيقاف التصعيد إذا اندلع مشيراً إلى أن الجيش لا يزال يعتقد أن حماس ليست معنية بالحرب، ولكن أرقام إطلاق الصواريخ تشير إلى تغيير كبير في سياسة الاخيرة.

ويشار الى ان المقاومة الفلسطينية ردت فجر الخميس الماضي برشقة من الصواريخ على جرائم الاحتلال في الضفة وخاصة في نابلس والتي راح ضحيتها 11 شهيداً ، وفي رسالة واضحة للمحتل ان غزة غير منفصلة عن الضفة .