آخر تحديث لأسعار الخضروات والدجاج واللحوم بغزة اليوم السبت 25-2-2023

حافظت بعض أصناف الخضروات في الأسواق المحلية بقطاع غزة، اليوم السبت 25-2-2023، على ثبات نسبي لأسعارها وخاصة الخيار، حيث انخفضت أسعاره بعد الارتفاع الذي شهده الأسبوع الماضي، فيما واصل الدجاج والبيض ارتفاعه.

ونحرص دوما في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كل جديد فيما يتعلق بالتغيرات التي تطرأ على أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة؛ لأنها تهم الناس ويبحثون عنها باستمرار.

وجاءت أسعار بيع الخضروات والدجاج في الأسواق بغزة، اليوم السبت 25-2-2023، كما يلي: