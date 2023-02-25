أسعار صرف الدولار وباقي العملات بالأسواق اليوم السبت 25-2-2023

شهدت أسعار صرف الدولار وباقي العملات المتداولة في فلسطين، اليوم السبت 25-2-2023، تراجعاً طفيفاً على سعر صرفها في السوق المحلية والعالمية.

جاءت هذه التغييرات في أعقاب القفزة التي حققها الدولار، أمس الجمعة، حيث وصل لحاجز 3.67 شيكلاً للدولار الواحد في الأسواق العالمية.

ونحرص في موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كافة التحديثات لأسعار الدولار والعملات المتداولة، والتغيرات التي تطرأ عليها، حيث تهم شريحة كبيرة من الناس وخاصة التجار والمستثمرين.

وجاءت أسعار صرف الدولار وباقي العملات في الأسواق، اليوم الجمعة 25-2-2023، كما يلي:

- سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.66

- سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.17

- سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 3.88

- سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.12