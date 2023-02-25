وقفة دعم و إسناد للأسير خضر عدنان في عرابة جنوب جنين

نظمت فعاليات بلدة عرابة جنوب جنين وعائلة الأسير المضرب عن الطعام خضر عدنان لليوم العشرين على التوالي اليوم الجمعة، وقفة إسناد له أمام المسجد الشرقي في البلدة.

وشارك في الوقفة فعاليات وقوى وأسرى محررون وأهالي بلدة عرابة، وردد المشاركون الهتافات المؤيدة للأسرى في معركتهم ضد اجراءات مصلحة سجون الاحتلال.

وأكد متحدثون أن الأسير عدنان مضرب عن الطعام لأجل حريته ورفضا لسياسة الاعتقال الإداري، مشددين على أن الأسرى هم عنوان الصمود والتحدي.

وتعرض الأسير عدنان للاعتقال ثلاث عشرة مرة في سجون الاحتلال، أمضى خلالها 8 سنوات، وخاض عدة إضرابات عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري.

وأعلن الأسير عدنان الإضراب عن الطعام منذ لحظة اعتقاله قبل 20 يوما.