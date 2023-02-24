"عرين الأسود" تستهدف موقع "صرة" العسكري و تؤكد وقوع اصابات في صفوف جنود الاحتلال

أعلنت مجموعات "عرين الأسود" مساء اليوم الجمعة استهداف معسكر "صرة" الاحتلالي، غرب نابلس بعملية نوعية، و تحقيق إصابات مؤكدة في صفوف جنود الاحتلال.

و بحسب بيان "عرين الأسود"، فإن العملية تأتي في سياق عمليات "الثأر" للشهداء.

و هذا نص بيان عرين الأسود:

بسم الله الرحمن الرحيم

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ

صدق الله العظيم

ها هي قافلة الثأثر قد بدأت، وجنود العرين تشعل الارض بركانا تحت جنود الاحتلال.

رداً على مجزرة الاحتلال التي ارتكبها في مدينة نابلس يوم الاربعاء ٢٢/٢/٢٠٢٣، وفي اول عملية نوعية تعد أول العمليات في سلسلة عمليات الثأر، استهدف جند العرين اليوم الجمعة ٢٤/٢/٢٠٢٣ وفي تمام الساعة ٢٢٠٠ معسكر صرة الاحتلالي وبشكل مؤكد تم تحقيق اصابتان خطيرتان في صفوف الجنود.

الجمعة ٢٠٢٣/٢/٢٤

والله ولي التوفيق والسداد

أخوتكم مجموعات عرين الأسود