المتحدث باسم الجهاد: تصريحات موظف الأونروا تبرير للمجزرة التي ارتكبها الاحتلال في نابلس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:05 م
24 فبراير 2023
المتحدث باسم الجهاد الإسلامي في الضفة طارق عز الدين.jpeg
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أدان المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية، طارق عز الدين بشدة تصريحات مدير عمليات الاونروا في الضفة الغربية "آدم بوليكس" ، حول استشهاد المواطن عبد العزيز الأشقر الذي قتله جيش الاحتلال المجرم أثناء اقتحامه لمدينة نابلس صباح الأربعاء الماضي.

و قال عز الدين في تصريح له مساء اليوم الجمعة: "إن ما قاله الموظف في وكالة الأونروا هو تبرير لجريمة القتل والمجزرة التي ارتكبها الاحتلال في نابلس، وتجاوز لوظيفته وطبيعة مهامه".

و بين أن  الشهيد عبد العزيز الأشقر لم يكن في المكان الخطأ ، بل كان في بلده ، ومن وجوده خطأ زماناً ومكاناً هو الاحتلال الغاصب الذي يحتل أرضنا ويعتدي على شعبنا .

و قال عز الدين: "إن وجود الموظف بدرجة مدير في الاونروا "آدم بوليكس" غير مرحب به ، ونضم صوتنا للأصوات الوطنية والشعبية المطالبة بإقالته" .

و كان بوليكس قال في  تغريد له على "تويتر": "إن عبد العزيز الأشقر موظف متقاعد بالأونروا كان بالمكان الخطأ والوقت الخطأ، وأنه وقع تبادل إطلاق نار بين المسلحين والجيش الإسرائيلي".

 

 

 

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