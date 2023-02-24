المتحدث باسم الجهاد: تصريحات موظف الأونروا تبرير للمجزرة التي ارتكبها الاحتلال في نابلس

أدان المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية، طارق عز الدين بشدة تصريحات مدير عمليات الاونروا في الضفة الغربية "آدم بوليكس" ، حول استشهاد المواطن عبد العزيز الأشقر الذي قتله جيش الاحتلال المجرم أثناء اقتحامه لمدينة نابلس صباح الأربعاء الماضي.

و قال عز الدين في تصريح له مساء اليوم الجمعة: "إن ما قاله الموظف في وكالة الأونروا هو تبرير لجريمة القتل والمجزرة التي ارتكبها الاحتلال في نابلس، وتجاوز لوظيفته وطبيعة مهامه".

و بين أن الشهيد عبد العزيز الأشقر لم يكن في المكان الخطأ ، بل كان في بلده ، ومن وجوده خطأ زماناً ومكاناً هو الاحتلال الغاصب الذي يحتل أرضنا ويعتدي على شعبنا .

و قال عز الدين: "إن وجود الموظف بدرجة مدير في الاونروا "آدم بوليكس" غير مرحب به ، ونضم صوتنا للأصوات الوطنية والشعبية المطالبة بإقالته" .

و كان بوليكس قال في تغريد له على "تويتر": "إن عبد العزيز الأشقر موظف متقاعد بالأونروا كان بالمكان الخطأ والوقت الخطأ، وأنه وقع تبادل إطلاق نار بين المسلحين والجيش الإسرائيلي".