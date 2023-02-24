يديعوت احرونوت: رفع ميزانية جيش الاحتلال السنوية إلى 68 مليار شيكل

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الجمعة، أن أعضاء حكومة الاحتلال توافقوا على رفع ميزانية الجيش السنوية من 59 مليار شيكل إلى 68 ملياراً، فيما ينتظر أن يصادق عليها حتى 31 مارس/آذار العام المقبل.

ووفقاً لمراسل الصحيفة العسكري، يوسي يهوشاع، فقد جرى الاتفاق خلال مداولات الحكومة حول الميزانية العامة القادمة على تحديد ميزانية الجيش للسنوات الخمس القادمة على أساس 68 مليار شيكل سنوياً، أي بحجم 340 مليار شيكل، أي نحو مائة مليار دولار تقريباً.

وقال يهوشاع إن حجم الميزانية الجديدة يبدو كصفقة بين الجيش ووزارة الحرب وبين وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش.