وفاة مواطن من غزة متأثرا بإصابته بحادث السير الذي وقع بمدينة الإسماعيلية

توفي مواطن فلسطيني، مساء اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته في حادث السير الذي وقع بمدينة الإسماعيلية في جمهورية مصر العربية.

وحسب المصادر المحلية، جهاد محمد عبد الحميد أبو دقة متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في حادث سير الاسماعيلية الصحراوي بإصابة بالغة الخطورة في 16 فبراير الجاري.

وتوفي 7 فلسطينيين من قطاع غزة، وأُصيب أخرين إثر حادث سير وقع بمدينة الإسماعيلية في جمهورية مصر العربية.

ووقع حادث سير أليم ومروع لسيارة من نوع “H1″، كانت تقل مسافرين فلسطينيين من قطاع غزة، معظمهم من محافظتي خان يونس وغزة، مقابل كافتيريا العزازي بالإسماعيلية، كانوا متوجهين لمعبر رفح، للعودة إلى القطاع.