بالصور أداء صلاة الجمعة أمام الصليب الأحمر بغزة نصرةً للأسرى ولأهالي القدس

أدى المئات من الفلسطينيين صلاة الجمعة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة؛ نصرةً للأسرى ولأهالي القدس المحتلة، بالتزامن مع استمرار خطواتهم النضالية، لمواجهة الحرب التي يشنها المجرم الصهيوني إيتمار بن غفير عليهم.

وشارك في الصلاة عدد من قادة الفصائل الفلسطينية وأهالي الأسرى، بدعوة من "فصائل العمل الوطني والإسلامي ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى.

ورفع المشاركون صورًا ولافتاتٍ داعمة ومساندة للأسرى في سجون الاحتلال تحمل شعار "موحدون داخل السجون .. موحدون خارج السجون".

من جهته أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل: "أن معركتنا مع الاحتلال الصهيوني مفتوحة ولن تتوقف ومن حقنا المشروع أن نستخدم كل أدواتنا في مواجهته، الحجر والسكين والرصاص ونستخدم أجسادنا لنفجرها لعنة في وجوه المغتصبين".

وبين المدلل أن المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تربك حسابات العدو في شوارع الضفة الغربية وأن تصنع له هاجسًا أمنيًا عندما ضربت منظومته الأمنية خارج السجون وداخل السجون ضربها الأسرى أبطال نفق جلبوع.

وأشار المدلل بأن الأسرى يخوضون معركة بركان الحرية أو الشهادة ويواصلون خطوات العصيان الجماعي لليوم الحادي عشر على التوالي رفضًا للإجراءات التي تنفذها إدارات السجون الصهيونية بحقهم.

وأوضح المدلل أن معركة الأسرى مستمرة على كافة الصعد مبينًا دور الشيخ القائد الأسير خضر عدنان الذي يواصل معركة الأمعاء الخاوية لليوم العشرين على التوالي رفضًا لاعتقاله التعسفي.

وتساءل المدلل: "ونحن نقف أمام مؤسسة دولية إلى متى سيبقى هذا الصمت العالمي تجاه جرائم الاحتلال بحق الأسرى".

























