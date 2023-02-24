أبو حمزة: رسالة المقاومة أمس تؤكد جاهزيتها واستعدادها الدائم والموحد لمواجهة العدو الصهيوني

أكد الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي "أبو حمزة"، اليوم الجمعة 24-2-2023أن رسالة المقاومة بغزة فجر أمس الخميس تؤكد على جاهزيتها واستعدادها الدائم ووحدة موقفها وفعلها الميداني في مواجهة العدو والتصدي لجرائمه.

وقال أبو حمزة في تغريدات على حسابه على تيلجرام: " إن ديمومة الاشتباك ماضية بإذن الله، وجرائم العدو بحق شعبنا ستدفع المقاومة نحو مزيد من العمل الجهادي".

وأضاف الناطق العسكري أبو حمزة: "رحم الله شهداءنا الأبرار والتحية لجماهير شعبنا التي خرجت في كل الميادين مجددة عهدها للمقاومة وملبية نداء الثورة، ومؤكدة التفافها حول المقاومة".

وكانت أطلقت المقاومة الفلسطينية فجر أمس الخميس صلية صاروخية مكونة من ستة صواريخ باتجاه مدينة عسقلان المحتلة؛ رداً على جريمة الاحتلال في مدينة نابلس والتي أدت لاستشهاد أحد عشر فلسطينياً على رأسهم قائد سرايا القدس- كتيبة نابلس الشهيد محمد أبو بكر الجنيدي ورفيق دربه حسام سليم.