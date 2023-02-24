"الجهاد الإسلامي" تدعو للمشاركة بوقفات إسنادية لأهلنا بنابلس بمختلف محافظات القطاع

من المقرر أن تنظم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ظهر اليوم الجمعة 24-2-2023، سلسلة وقفات إسنادية نصرةً لأهالي مدينة نابلس، في كافة محافظات قطاع غزة.

ودعت "الجهاد الإسلامي"، في بيان لها، جماهير شعبنا بجميع محافظات قطاع غزة للمشاركة في الوقفات الإسنادية التضامنية مع مدينة أهلنا بمدينة نابلس، تحت عنوان: "نابلس مقاومة مستمرة"، وذلك اليوم الجمعة الموافق 24/2/2023 بعد أداء صلاة الجمعة مباشرة.

وأوضحت، أن الوقفات ستكون على النحو التالي: "إقليم الشمال"، أمام مسجد طارق بن زياد، "إقليم غزة"، وأمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، و"إقليم الوسطى"، أمام مسجد الرحمن بالبريج، و"إقليم خانيونس" أمام المسجد الكبير، و"إقليم رفح" أمام مسجد العودة.

وقالت الحركة: "حضوركم يدعم خَيار الجهاد والمقاومة، نابلس جبل النار، جنين عنوان للمقاومة والتحدي والصمود".