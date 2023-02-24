ارتفاع قائمة أسرى المؤبدات إلى 554 أسيرًا في سجون الاحتلال

أكد الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى تامر الزعانين، صباح اليوم الجمعة، ارتفاع قائمة الأسرى المحكومين بالمؤبدات إلى 554 أسيرًا في سجون الاحتلال؛ وذلك بعد أن حكمت المحكمة الصهيونية على الأسير زيد عامر.

وقال الزعانين في تصريح صحفي: "الأسير المجاهد زيد زياد جميل عامر من محافظة نابلس بالضفة المحتلة، اعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 03/10/2015م".

وأوضح أنه أصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن المؤبد مرتين بالإضافة إلى ثلاثون عامًا بتهمة المشاركة في عملية "إيتمار" عام 2015م التي كانت ردًا على جريمة حرق عائلة دوابشة في نابلس، وأسفرت العملية عن مقتل ضابط الإستخبارات الصهيوني أيتام هينكن وزوجته.