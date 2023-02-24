القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج واللحوم بغزة اليوم الجمعة 24-2-2023

شهدت أسعار بيع بعض أصناف الخضروات في الأسواق المحلية بغزة، اليوم الجمعة 24-2-2023، انخفاضاً على أسعار بيعها عقب الارتفاع الذي شهدته خلال الأسبوع الماضي.

ونقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" كافة التحديثات التي تطرأ على أسعار بيع الخضروات والمنتجات الزراعية من دجاج ولحوم العجول؛ نظراً لأنها تهم المواطنين ويبحثون عنها باستمرار.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في غزة اليوم الجمعة 24-2-2023، كما يلي: