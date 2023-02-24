حافظت أسعار صرف الدولار وباقي العملات الرئيسية المتداولة في الأسواق المحلية، اليوم الجمعة 24-2-2023، على الارتفاع الذي حققته خلال اليومين الماضيين.

ونحرص دوماً في موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كل جديد فيما يتعلق بالتحديثات التي تطرأ على ؟أسعار الدولار والعملات الأخرى في الأسواق تبعاً للأسواق العالمية؛ حيث يبحث عنها عدد كبير من الناس وخاصة التجار والمستثمرين.

وجاءت أسعار صرف الدولار وباقي العملات في الأسواق اليوم الجمعة 24-2-2023، كما يلي:

- سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الشيكل: 3.63

- سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.11

- سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 3.84

- سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.11