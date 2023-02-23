خفض معدل سعر الفائدة في تركيا

انخفض معدل الفائدة الأساسية في تركيا نصف نقطة إلى 8,5% بعد أشهر من الاستقرار ومع تراجع التضخم إلى 57,7%، بحسب الأرقام الرسمية بعدما تخطى 85%. وفق ما أعلنه البنك المركزي التركي0

وقال البنك المركزي في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن هذا القرار يأتي للحرص على دعم "الوظائف والانتاج الصناعي"، بعدما أضعفه التضخم، تلقى الاقتصاد التركي صدمة جديدة مع زلزال 6 شباط/فبراير الذي أوقع وفق آخر الأرقام أكثر من 43 ألف قتيل وألحق دمارا وأضرارا جسيمة بـ139 ألف مبنى في 11 محافظة تركية ودمارا هائلا بعدد من المدن الكبرى منها أنطاكية.

وأضاف أنه "بالرغم من الوطأة المتوقعة للزلزال على النشاط الاقتصادي على المدى القريب، تشير التقديرات إلى أن تبعاته لن تنعكس بصورة دائمة على الاقتصاد التركي على المدى المتوسط".