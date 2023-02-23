تحليل غزة ليست خارج الحسابات

رأى الكاتب والمختص في الشأن الصهيوني حسن لافي، أن الحرب "الاسرائيلية" مفروضة على كل ما هو فلسطيني، وقطاع غزة بكل تأكيد هي جزء من هذا الكل الفلسطيني.

واعتقد المختص لافي أن قطاع غزة لن يكون بعيداً عن اي مواجهة مع الاحتلال، موضحاً أنه لن تصبح غزة عبارة عن مكان خارج الحسابات الوطنية في اي يوم من الأيام مهما خطط الاحتلال لذلك.

وقال لافي :"الاحتلال بممارساته ضد الكل الفلسطيني في الضفة والقدس والاسرى، والداخل المحتل عام ٤٨ وحصار غزة ، هو من جعل الساحات الفلسطينية ساحة واحدة تخوض مواجهة واحدة قد تختلف طرق واليات المواجهة في كل ساحة ولكنها جميعا تخوض حربا مفتوحة مع الاحتلال.

واعتبر المختص، أن غزة ليست مجرد عنصر قوة تدخل للمواجهة في اوقات محددة، بل غزة تغوص في أعماق المواجهة يوميا كاي جزء من اجزاء الوطن، قد تختلف ادوات مواجهتها حسب الظرف والحالة والاستراتيجية.

كما رأى لافي، أن من الخطأ اعتبار غزة جالسة على دكة الاحتياط للمواجهة الفلسطينية، غزة ومقاومتها لاعب رئيس في الحرب المفتوحة مع الاحتلال ومشدداً على أنها ستبقى كذلك.