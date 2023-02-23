الأهلي المصري يوضح طبيعة إصابة كهربا

بين أحمد أبو عبلة، طبيب النادي الأهلي، طبيعة إصابة محمود عبد المنعم كهربا التي تعرض لها في مباراة أسوان ضد الأهلي بالجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وأكد طبيب النادي الأهلي أن كهربا عانى من بعض الإجهاد في العضلة الأمامية بجانب حدوث التواء في الكاحل أثناء تسديدته أمام أسوان مما دفعنا لاستبداله للحفاظ عليه وعدم المجازفة به".

وأشار إلى أن كهربا سيقوم غدًا بعمليات الاستشفاء قبل أن ينضم بشكل طبيعي لتدريبات الأهلي بعد الغد، الخميس بدون أي مشاكل.

غادر محمود عبد المنعم كهربا ملعب مباراة أسوان ضد الأهلي في الدقيقة 59 بعد شكواه من الإصابة في القدم اليمنى، ودخل شادي حسين بدلًا منه.

يذكر أن النادي الأهلي حقق فوزاً هاماً على أسوان في الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز بثلاثة أهداف دون مقابل، ليواصل صدارة جدول الترتيب.