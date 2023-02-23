مصرع خمسة أشخاص بانهيار منجم في الصين

لقي خمسة أشخاص مصرعهم، في انهيار منجم للفحم في الصين، اليوم الخميس، فيما لا زالت عمليات البحث عن عشرات المفقودين مستمرة.

وبحسب وسائل الإعلام الرسمية، انهارت تلة يبلغ ارتفاعها 180 مترا حوالي الساعة 13,00 (05,00 ت غ) الأربعاء على عمال في منجم مكشوف للفحم في غرب منغوليا الداخلية (شمال).

وأفاد تلفزيون سي سي تي في، أنه أرسلت السلطات مئات من عناصر الإنقاذ إلى موقع الانهيار الواقع على يسار منطقة إدارية تسمى ألتشا.

وقالت القناة التلفزيونية: "إن عمليات الإنقاذ توقفت بعد انهيار أرضي مساء الأربعاء، لكنها استؤنفت بعد ذلك، موضحة أن حصيلة الضحايا بلغت حتى الآن خمسة قتلى وستة جرحى و49 مفقودا".