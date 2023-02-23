الجهاد الإسلامي تنعى الشهيدين عنان عناب ومحمد أبو صباح من نابلس وجنين

زفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيدها المجاهد: محمد نبيل أبو صباح (30 عاماً)، أحد مقاتلي كتيبة جنين- سرايا القدس، والذي ارتقى متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال قبل أسبوعين، والشهيد المسن: عنان شوكت عناب (66 عاماً)، الذي ارتقى متأثراً بإصابته خلال اقتحام نابلس ظهر أمس.

وعزت الحركة عائلة الشهيدين في نابلس وجنين، لنؤكد أن جرائم العدو بحق أهلنا ومجاهدينا لن تطفئ جذوة الانتفاضة الممتدة، وستواجه بما يشفي صدور شعبنا، ونعاهد الشهداء على الوفاء لوصاياهم حتى يتحقق وعد الله لنا بالنصر والتحرير.