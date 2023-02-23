بالصور اطلاق رشقة صاروخية صوب الأراضي المحتلة وصافرات الانذار تدوي

أطلق المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح اليوم الخميس 23 فبراير 2023، رشقة صاروخية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، رداً على استهداف طائرات الاحتلال لعدد من الأهدا في أماكن متفرقة من القطاع,

وتزامنا مع اطلاق صواريخ المقاومة، دوّت صفارات الإنذار، في عدة مناطق من مستوطنات ومدن غلاف قطاع غزة.

وذكر الاعلام العبري، أن صفارات الإنذار انطلقت في مدينة عسقلان، ومستوطنة سديروت ومحيطها في منطقة ما تسمى بـ "غلاف غزة".

وزعم الاعلام العبري، أنه تم "رصد إطلاق حوالي 6 صواريخ من قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف وعسقلان"، بينما اعترضت القبة الحديدية 5 منهم، وسقط الأخير في منطقة مفتوحة.







