بالفيديو صفارات الإنذار تدوي بمستوطنات الغلاف عقب إطلاق صواريخ من غزة

دوت صفارات الانذار، فجر اليوم الخميس، في مستوطنات غلاف غزة بزعم إطلاق صواريخ من القطاع، وفق ما أورده الاعلام العبري.

وقال موقع حدشوت حموت العبري"، إن وابلًا كثيفًا من الصواريخ أطلق من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف خلال الدقائق القليلة الماضية، وسمع دوي عدة اعتراضات في المنطقة".

وأكد الناطق باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في عسقلان وسديروت وغلاف غزة.

وحسب قناة كان العبرية، فقد اعترضت القبة الحديدية 5 صواريخ، مشيرة إلى أن صاروخًا آخر سقط في منطقة مفتوحة بغلاف غزة.

ولاحقًا قال جيش الاحتلال: "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات، تم رصد إطلاق 6 صواريخ من قطاع غزة، القبة اعترضت 5 وسقط واحد في منطقة مفتوحة".

وأشارت القناة 13 العبرية إلى أن بلدية عسقلان فتحت الملاجئ العامة في أعقاب إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

ووفق ما أورده موقع يديعوت عن مصدر عسكري "إسرائيلي" فإنه سيكون هناك رد على إطلاق الصواريخ".