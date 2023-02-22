التعليم بغزة: تعليق الدوام في كافة المدراس غداً الخميس إكراماً لأرواح شهداء نابلس

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء 22/2/2023م، تعليق الدوام ليوم غد الخميس 23 فبراير 2023 في كافة المدارس الحكومية، والخاصة، ومدارس الوكالة، ورياض الأطفال وذلك تضامناً مع أهلنا في مدينة نابلس الصامدة وإكراماً لأرواح شهدائها الذين ارتقوا اليوم إثر العدوان الهمجي الذي شنته قوات الاحتلال المجرم.

وقالت الوزارة في بيان صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" استجابة لنداء الفصائل الوطنية والإسلامية، وتلبية لدعوتهم للإضراب الشامل، وتضامناً مع أهلنا في مدينة نابلس الصامدة وإكراماً لأرواح شهدائها الذين ارتقوا اليوم إثر العدوان الهمجي الذي شنته قوات الاحتلال المجرم، تعلن وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة عن تعليق الدوام ليوم غد الخميس 23 فبراير 2023 في كافة المدارس الحكومية، والخاصة، ومدارس الوكالة، ورياض الأطفال".

واستشهد 10 مواطنين بينهم القيادي في كتيبة نابلس "محمد ابو بكر الجنيدي" ورفيق دربه الشهيد حسام إسليم، برصاص قوات الاحتلال، بعد محاصرتها منزلاً في مدينة نابلس كانت يتواجد بداخله الشهيدين أبو بكر وإسليم، أسفر على استشهادهما و8 مواطنين بالإضافة لإصابة 96 بينها 5إصابات خطيرة على الأقل.

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة تضامناً مع أهلنا في الضفة الغربية

استجابة لنداء الفصائل الوطنية والإسلامية، وتلبية لدعوتهم للإضراب الشامل، وتضامناً مع أهلنا في مدينة نابلس الصامدة وإكراماً لأرواح شهدائها الذين ارتقوا اليوم إثر العدوان الهمجي الذي شنته قوات الاحتلال المجرم، تعلن وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة عن تعليق الدوام ليوم غد الخميس 23 فبراير 2023 في كافة المدارس الحكومية، والخاصة، ومدارس الوكالة، ورياض الأطفال.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والشفاء العاجل لكافة الجرحى والمصابين.

وزارة التربية والتعليم العالي – غزة

الأربعاء 22 فبراير 2023