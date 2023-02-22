شرطة الاحتلال: لسنا جاهزين جيداً لتصعيد أمني في شهر رمضان

قال يعقوب شبتاي مفتش عام شرطة الاحتلال اليوم الأربعاء إن جهاز الشرطة غير جاهز بصورة جيدة للتصعيد الأمني المتوقع في شهر رمضان المقبل إثر استفزازات المستوطنين في مدينة القدس على وجه الخصوص.

وأضاف شبتاي خلال اجتماع لجنة الأمن القومي في الكنيست :" ينقص 500 شرطي في القدس عشية رمضان" متابعا أن "رمضان القريب هو شهر معقد بسبب تصالب الأعياد"، في إشارة إلى عيد الفصح اليهودي الذي يحل خلال شهر رمضان ويستغله المستوطنون واليمين المتطرف الإسرائيلي لتنظيم مسيرات استفزازية داخل القدس المحتلة وخصوصا في البلدة القديمة.

و نقلت مصادر عبرية عن مفتش عام الشرطة قوله: "أننا في فترة توتر أمني، وفي وضع أفضل مما كنا عليه أثناء حارس الأسوار (العدوان على المسجد الأقصى و غزة في أيار/مايو 2021) من حيث عديد القوات، لكن لسنا في الوضع الذي ينبغي أن نكون فيه. ونحن بعيدون عن حجم القوات المطلوب في تلك المدن (المختلطة) من أجل احتواء أحداث كهذه. ونحن أقوى، لكن لسنا بالقوة المطلوبة" .