رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار قبل قليل، يبحث الان العشرات من العائلات الفلسطينية في قطاع غزة عن رابط فحص المنحة القطرية100دولار عن شهر فبراير، خاصة بعد اعلان السفير القطري محمد العمادي عن البدء في صرف المنحة القطرية لشهر فبراير يوم غداً الخميس لقرابة 100ألف عائلة فلسطينية فقيرة في قطاع غزة، لهذا متابعين الكرام ونظراً لعمليات البحث المتواصلة سنضع لكم في هذه المقالة رابط فحص الـ100دولار عن شهر فبراير2023م.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار قبل قليل

وصباح اليوم، أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعكار قطاع غزة السفير محمد العمادي، اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023،عن موعد صرف المنحة القطرية دفعة شهر فبراير 2023.

وأوضح العمادي في تصريح صحفي، أن اللجنة القطرية، بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر فبراير من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءًا من يوم غدٍ الخميس الموافق 23/02/2023م.





رابط فحص 100 دولار الاستعلام الحكومي

وبيّن، أن الـ 100 دولار ستقدم لحوالي 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وأشار إلى أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

رابط فحص 100 دولار شهر 2 2023

والمنحة القطرية يتم صرفها لقرابة 100 ألف عائلة فلسطينية في قطاع غزة، منذ قرابة الـ4 سنوات، كمحاولة قطرية لمساعدة الأسر الفقيرة في القطاع خاصة في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر منذ عام 2007 والذي دمر كافة مناحي الحياة في قطاع غزة وأبرز الحياة الاقتصادية والمعيشية.

رابط فحص 100 دولار شهر 2

وتصرف المنحة القطرية للأسر التي ليس لها مصدر ثابت من جهات حكومية أو قطاع خاص.

- يجري صرف المنحة القطرية للمستفيدين بناء على عدد الأبناء والحالة الأسرية والمرضية.

- يجري صرف المنحة القطرية لمن استلم أقل من 34 مرة.

- يمكن قبول المستفيدين ممن استلموها أكثر من 34 مرة، بشرط أن يكون لديه 3 من الأبناء أو أكثر.

- توقيف تسليم المسافرين لحين عودتهم من السفر.

- توقيف تسليم من لديه تصريح عمل في الداخل المحتل.

- توقيف من ليس لديه هاتف محمول إلى حين تعديل بياناته على برنامج الدخول الموحد.

وللوصول لرابط فحص المنحة القطرية عن شهر 2/2023م، هنــــــــــــا