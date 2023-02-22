أخر تحديثات وزارة الصحة بالأسماء :6 شـــهداء وأكثر من 50 إصابة بينها حرجة في البلدة القديمة بنابلس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:59 م
22 فبراير 2023
متابعة ميدانية2 - نسخة
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أعلنت وزارة الصحة برام الله اليوم الأربعاء 22/2/2023 ، عن ارتفاع أعداد الشهداء جراء المجزرة في نابلس لـ6 شهداء وأكثر من 50 إصابة بينهم 7 خطيرة و250 إصابة بحالة اختناق في نابلس".

وبينت الصحة ان الشهداء الذين ارتفوا برصاص الاحتلال في نابلس هم : 

1-الشهيد محمد عمر أبو بكر الجنيدي "قائد كتيبة نابلس ( ٢٣ عاماً )

2- الشهيد المسن عدنان سبع بعارة ( ٧٢ عاماً )
3- الشهيد محمد خالد عنبوسي ( ٢٥ عاماً)
4- الشهيد تامر نمر أحمد ميناوي ( ٣٣ عاماً )
5- الشهيد مصعب منير محمد عويص ( ٢٦ عاماً)
6- الشهيد حسام بسام اسليم ( ٢٤ عاما)
 

وقالت وزارة الصحة ان عدد الاصابات التي وصلت مستشفى رفيديا الحكومي ٢٦ إصابة بالرصاص الحي، بينها ٤ إصابات خطيرة ن في حين بلغت |اعداد الاصابات التي وصلت مستشفى نابلس التخصصي: ٦ إصابات، بينها إصابة حرجة في الظهر والبطن.

واوضحت ان اعداد الاصابات التي وصلت مستشفى النجاح ٤ إصابات بالرصاص الحي. ، في حين بلغت الاصابات التي وصلت مستشفى الاتحاد النسائي لـ ٥ إصابات، في حين بلغت الاصابات جراء الاختناق 250 إصابة .

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