البرلمان العربي يرحب بإدانة مجلس الأمن للاستيطان وإجراءات الاحتلال أحادية الجانب

رحب البرلمان العربي، بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن، الذي أدان الاستيطان وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي أحادية الجانب، التي تقوض "حل الدولتين" على نحو خطير، وطالبها بالتوقف عنها، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، وقرارات "الشرعية الدولية".

وعدّ البرلمان العربي، أن البيان يعكس الإجماع الدولي الرافض للتصعيد والسياسات الخطيرة التي تنتهجها حكومة اليمين المتطرفة، منذ توليها الحكم، من شرعنة الاستيطان، وتصعيد في المواجهات والاقتحامات، وحرب تصعيد المستوطنين المتكررة على المواطنين وممتلكاتهم، والأماكن المقدسة، والتي من شأنها عرقلة آفاق "حل الدولتين"، ومزيد من التوتر والعنف في المنطقة.

ووجه البرلمان العربي، الشكر للدول الأعضاء في مجلس الأمن، وبالأخص المجموعة العربية برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي قدمت كل الدعم والمساندة حتى تم اعتماد البيان.

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي وجميع الأطراف المعنية إلى إدانة أعمال "العنف"، وتحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن مبدأ "حل الدولتين"، والضغط على القوة القائمة بالاحتلال لوقف جميع أشكال التصعيد والعنف وتجنب الأعمال الاستفزازية "الإسرائيلية" أحادية الجانب، لتحقيق الاستقرار و"السلام" في المنطقة والعالم.