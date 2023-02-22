كما نشرت "فلسطين اليوم".. البدء بصرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر فبراير غدًا الخميس

كما نشرت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، قبل قليل، أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعكار قطاع غزة السفير محمد العمادي، اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023، عن عن موعد صرف المنحة القطرية دفعة شهر فبراير 2023.

وأوضح العمادي في تصريح صحفي، أن اللجنة القطرية، بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر فبراير من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءًا من يوم غدٍ الخميس الموافق 23/02/2023م.

وبيّن، أن الـ 100 دولار ستقدم لحوالي 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وأشار إلى أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.