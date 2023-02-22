الاحتلال يعتقل 4 صيادين ويصادر مركبهم في بحر شمال قطاع غزة

أكد نقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عياش، اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023، أن زوارق الاحتلال الحربية اعتقلت 4 صيادين وصادرت مركبهم قبالة شاطئ بحر شمال القطاع.

وأشار بكر في تصريح صحفي، إلى أن زوارق الاحتلال هاجمت مركباً يقل 4 صيادين على بعد ميل ونصف فقط قبالة بحر الواحة شمال قطاع غزة، واعتقلت من على متنه، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

والصيادون وفق عياش هم، عمر محمد بكر، ومحمد جمال بكر، وابراهيم محمد بكر، ومنصور محمد بكر.

وتتعمد زوارق الاحتلال الحربية يومياً إطلاق النار صوب مراكب الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم.