مصادر لـ "فلسطين اليوم": رسائل المنحة القطرية لشهر فبراير خلال ساعات والصرف غداً

علمت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، من مصادر مطلعة أن صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر فبراير 2023، سيبدأ يوم غد الخميس الموافق 23 فبراير 2023.

وقالت المصادر: "إن الأمم المتحدة ستبدأ إرسال رسائل المنحة القطرية 100 دولار للأسر المدرجة على كشوفات الصرف لشهر فبراير 2023 خلال الساعات القليلة المقبلة".

ويترقب الآلاف من المواطنين، موعد ورابط فحص المنحة القطرية الجديدة 100 دولار شهر فبراير 2023، والممنوحة من قبل دولة قطر.

ويتم صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة عبر نحو 300 نقطة صرف منتشرة في محافظات قطاع غزة.

يشار إلى أن اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية تصرف المنحة لأكثر من 100 ألف أسرة في قطاع غزة بإشراف الأمم المتحدة، لتساعد أرباب الأسر على إعالة أسرهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة بفعل الحصار "الإسرائيلي" المتواصل منذ ما يقارب من 16 عاماً على التوالي.