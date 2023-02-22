سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023، يواصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي الارتفاع الصاروخي، حيث وصل إلى مستويات مرتفعة مقارنة بالأشهر الماضية، إذ إن تدخل البنك المركزي الإسرائيلي لم يوقف قفزات الدولار الأمريكي المتتالية أمام الشيكل الإسرائيلي، ولا يزال يصعد وفق شاشات التداول المحلية، وسط توقعات بأًن يصل سعر صرف الدولار مقابل الشيكل إلى مستويات كبيرة خلال الأشهر القليلة المقابلة.

سعر الدولار مقابل الشيكل اليوم في غزة

سعر الدولار مقابل الشيكل اليوم في غزة، بعد الصعود المتتالي وغير المتوقف للدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي، بدأ أهالي فلسطين يتابعون عن كثب سعر صرف الدولار مقابل الشيكل لحظة بلحظة، لأن هناك فئات كثيرة من الشعب الفلسطيني تتلقى رواتبها بعملة الدولار الأمريكي وهو ما يعود عليها بالفائدة، على النقيض فإن هناك فئات تدفع بدل الايجار بالدولار أو دفعات الإقراض بالعملة الأمريكية وهو ما سيسبب لهم خسائر كبيرة، لذا يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سعر الدولار اليوم في فلسطين 22 فبراير 2023.



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أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم، يهتم المواطنون في فلسطين في البحث بشكل يومي عن أسعار العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي لحظة بلحظة، حيث تجاوز سعر الدولار الأمريكي مستويات الـ 3.60 وهو رقم لم يشهده الدولار أمام الشيكل الإسرائيلي منذ أشهر مضت، لذا كل التوقعات تشير إلى إمكانية صعود الدولار الأمريكي ووصوله إلى مستويات 3.70 شيكلاً، أو أن يتجاوز هذا الرقم حتى نهاية العام الجاري.

كم وصل سعر الدولار اليوم مقابل الشيكل؟

كم وصل سعر الدولار اليوم مقابل الشيكل؟ وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الشيكل "الإسرائيلي"، وفق شاشات التداول في تعاملات صباح اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023 على النحو التالي، سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.63 شيكل، سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.12 شيكل، سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 3.87 شيكل، سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 0.11 شيكل.