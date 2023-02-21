بعد تصريحاته حول الأقصى.. معاريف تهاجم الـــسيسي!

هاجمت صحيفة "معاريف" اليوم الثلاثاء 21/2/2023 ، تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي أدلى بها في مؤتمر القدس بالقاهرة ، وخاصة بعد مطالبته لإسرائيل بتوضيح الحقيقة له وللعالم مرة واحدة وإلى الأبد، بأنه يجب أن يتم الإعلان عن جوهر الوضع الراهن في الحرم القدسي والذي يريد الجميع الحفاظ عليه ، معتبرةً التصريحات في غاية الخطورة.

وبينت معاريف "إن مصر تمر حاليا بأزمة اقتصادية حادة وفي أمس الحاجة إلى مساعدة مالية من الخارج، وأولئك الذين يستطيعون مساعدتها دون شروط تقييدية هم في الأساس دول الخليج، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، وللفوز بهذه المساعدات يجب أن يدلي الرئيس المصري بتصريحات حول دعم للفلسطينيين".

وأضافت: "السيسي وجد الفرصة مؤخرا في مؤتمر القدس نيابة عن جامعة الدول العربية الذي انعقد في القاهرة والذي ينعقد كل عام وهدفه زيادة عدد كلمات الدعم للفلسطينيين فيما يتعلق بالنضال من أجل المسجد الأقصى وفي الطريق أيضًا لجمع التبرعات المالية ، كل ذلك مع توجيه الانتقادات لإسرائيل".

وأشارت معاريف إلى أن السيسي تحدث عن إجراءات أحادية الجانب تتخذها إسرائيل في القدس، مثل مصادرة الأراضي بغرض تهويد المدينة وغيرها، وبالتالي من المهم أن توضح إسرائيل الحقيقة لمصر ولا تتركها بلا إجابة، فكلام رئيس مصر يستقبله جمهور واسع، وهناك من سيرددها ويستخدمها ضدها.