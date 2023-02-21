تفسير حلم رؤية القط الأسود في المنام للمتزوجة لابن سيرين، رؤية القط الأسود ذات العيون المضيئة خاصة في الليل يسبب الخوف والذعر للناس، كما إن هناك الكثير من المقولات تحدث أن هذا القط قد يكون جنياً، لكن رؤية القط الأسود في المنام خاصة للمرأة المتزوجة له دلالة تختلف عن الواقع، إذ إن رؤية القط الأسود في المنام تدل على أن المرأة المتزوجة تعاني من مشكلات في علاقاتها الاجتماعي، سواء الزوجية أو الأسرية، أو مع أصدقائها، كما إنها تشير بالنسبة للسيدة الحامل إلى أن تاريخ ولادتها يقترب، كما إنها تدل على أن تلك المرأة يمكن أن تصادف شخصا ماكرا وسيئا في حياته.

تفسير حلم رؤية القط في المنام للعزباء

تفسير حلم رؤية القط في المنام للعزباء، أما بالنسبة للفتاة العزباء التي تشاه\ قط سوداء في منامها فإن لها دلالات ومؤشرات مختلفة، يوضحها فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، خلال هذه الفقرة من التقرير، إذ إن رؤية القط في المنام للفتاة العزباء، فإنه مؤشر على اقتراب زواجها من شاب طيب وحنون أما في حال رأت قطة سوداء فإن ذلك يشير إلى إصابة الرائي بمرض خطير.

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تفسير حلم قطة سوداء تهاجمني لابن سيرين

تفسير حلم قطة سوداء تهاجمني لابن سيرين، من يرى أن قطا اسوداً يهاجمه في المنام، فيستيقظ مذعورا يريد أن يعرف ما ينتظره، وبالتوجه إلى كتب تفسير الاحلام، فإن دلالة رؤية قط يهاجمني في المنام، فهذه علامة على حالة قدرته على النجاح في حياته وتحقيق العديد من الإنجازات والأهداف التي يسعى إليها، وقد تكون مؤشراً للأفعال الخاطئة التي يقوم بها الشخص الرائي وتتسبب له في الإحساس بالخزي والعار في المستقبل.

تفسير حلم رؤية القطط في المنام للرجل