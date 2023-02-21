زلزال هاتاي : ارتفاع عدد الضحايا لـ6  قتلى و 294 إصابة

أعلنت المصادر الطبية التركية اليوم الثلاثاء21/2/2023 عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة هاتاي التركية بقوة 6.4 ريختر ل6 قتلى وأكثر من 200 إصابة .

وأعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجة، إصابة 294 شخصا بينهم 18 في حالة حرجة إثر زلزال ضرب ولاية هاتاي.

وأشار الوزير إلى أنه تم نقل 95 مريضا من كلية هاتاي الطبية ومستشفيات إسكندرون وريحانية الحكومية إلى مستشفيات أضنة و"دورت يول" كإجراء احترازي بعد الزلزال المزدوج.

وكان زلزال آخر ضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا مساء أمس الاثنين، بعد أسبوعين فقط من تدمير المنطقة بزلزال أكبر قتل أكثر من 47 ألف شخص وألحق أضرارا أو دمر مئات الآلاف من المنازل.

وكان مركز زلزال الاثنين ، الذي بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر ، بالقرب من مدينة أنطاكيا جنوب تركيا وشعر به السكان في سوريا ومصر ولبنان.