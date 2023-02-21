الأسرى بغزة : توجه 58 مواطنًا من أهالي أسرى قطاع غزة لزيارة أبنائهم في سجن نفحة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:58 ص
21 فبراير 2023
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أعلنت وزارة الأسرى بغزة اليوم الثلاثاء 21/2/2023  عن توجه "58" مواطنًا من أهالي أسرى قطاع غزة لزيارة أبنائهم في سجن نفحة الصحراوي.

ويواصل الاحتلال حرمان قرابة 100 أسير من القطاع ينتمون لحركة حماس والجهاد الإسلامي للسنة السادسة على التوالي من زيارة ذويهم.

ويشار إلى أن 4700 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال، بينهم نحو 350 أسيرًا من قطاع غزة، يعيشون ظروفًا صعبة، في بيئة يجتهد الاحتلال بجعلها وحشية وبائسة وغير صحية، لا تصلح للعيش الآدمي، وسط ممارسات قمعيّة بحق الأسرى ، ومواصلة الأسرى لخطوات العصيان المدني في كافة السجون التي قد تصل للإضراب عن الطعام بداية رمضان .

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