شرطة بيت لحم تحقق في إصابة رضيعة بحروق في وجهها داخل حضانة

فتحت شرطة بيت لحم، اليوم الثلاثاء، تحقيقاً مع صاحب إحدى الحضانات ومربية أطفال على خلفية إصابة طفلة رضيعة بحروق في وجهها.

وبدورها، قالت مصادر من عائلة الطفلة الرضيعة المصابة، أنها تفاجأت بوجود حروق على وجه الطفلة عند استلامها من الحضانة.

وأضافت العائلة: "أن إدارة الحضانة لم تبلغ العائلة بوقوع أي حادثة وحاولت التستر عليها".

من جانبها، قالت الشرطة :"إن كاميرات المراقبة أظهرت أن الطفلة تعرضت لحرق نتيجة سقوط صحن طعام ساخن كانت تحمله المربية على وجه الطفلة، بينما كانت موضوعة في "كوتة" على الأرض.

وأضافت الشرطة: "أن الفحوصات الطبية للطفلة أظهرت وجود محاولات لتقشير جلد الرضيعة بعد إصابتها في محاولة لإخفاء آثار الحرق".



