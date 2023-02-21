اليوم : جلسة محاكمة للشيخ بسام السعدى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي

من المقرر أن تعقد ما تسمى محكمة الاحتلال جلسة محاكمة للشيخ بسام السعدي القيادي في حركة الجهاد الإسلامي اليوم الثلاثاء 21/2/2023 ، وسط توقعات إصدار حكم بحقه بعد تعنت النيابة العامة " وفقا لتأكيدات العائلة ".

وكانت محكمة عوفر الصهيونية بداية الشهر الجاري أجلت محاكمة الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ بسام السعدي؛ حتى تاريخ 21/02/2023م.

وبينت مهجة القدس أن الشيخ بسام السعدي مازال موقوفًا منذ تاريخ 01/08/2022م.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل اعتقال الشيخ بسام السعدي القيادي في حركة الجهاد الإسلامي منذ مطلع أغسطس/آب العام الماضي، بعد اعتقاله خلال عملية اقتحام واسعة نفذها في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو 4550، بينهم 27 أسيرة، و175 قاصرا، و670 معتقلا إداريا .