مسؤول أمني "إسرائيلي": يجب الاستيقاظ والحذر من تقدم إيران النووي  

دعا المسؤول السابق لشعبة الاستخبارات الصهيونية في جيش الاحتلال "أمان" ورئيس معهد أبحاث الأمن القومي الصهيوني تامير هايمان مساء أمس، حكومة كيان الاحتلال للاستيقاظ والحذر مما أسماه بـ" التقدم الإيراني الكبير نحو تطوير الأسلحة النووية".

وشدد هايمان، على ضرورة “فهم الوضع الرهيب الذي وصلنا إليه وفهم أننا نحتاج إلى استراتيجية جديدة، لأن ما فعلناه حتى الآن والذي تلخص في معارضة الاتفاق النووي قادنا إلى الواقع المعقد الذي نجد أنفسنا فيه اليوم”.

وكانت كشفت صحيفة معاريف العبرية، أمس، اعتراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي أن إيران خصبت اليورانيوم بنسبة84٪، أي أقل بنسبة 6٪ فقط من المستوى المطلوب لتطوير سلاح نووي.

وقال هايمان زاعماً:"إن هناك دليلا على التخصيب بنسبة 84٪، وهناك تفسيران محتملان لذلك: “التفسير الأول إن هناك خطأ في النسبة، والتفسير الثاني هو أنهم يلعبون معنا وزادوا التخصيب بطريقة".

وكان ورد ذلك الأحد الماضي على شبكة “بلومبيرج” على لسان اثنين من كبار الدبلوماسيين اللذين أكدا أن 90٪ هو المستوى المطلوب لتطوير سلاح نووي.