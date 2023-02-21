الدولار يقفز مقابل الشيكل.. كم وصل سعره اليوم؟

يستمر سعر صرف الدولار الأمريكي الصعود مقابل الشيكل "الإسرائيلي"، ليبلغ وفق شاشات التداول المحلية 3.57 شيكلا، وهو ما دفع البنك المركزي "الإسرائيلي" إلى رفع سعر الفائدة لكبح جماح التضخم المالي، فهل تنخفض العملة الأمريكية في المرحلة المقبلة؟

وقرر "البنك المركزي الإسرائيلي" مساء أمس الاثنين، رفع سعر الفائدة للمرة الثامنة منذ أبريل الماضي، إذ وصل إلى 4.25 %، كما سجل الدولار في أخر تحديث له صباح اليوم 3.57 شيكلا.

وعلى غير المتوقع، لم يتأثر الدولار الأمريكي بقرار رفع سعر الفائدة بل ارتفع قليلا، والأصل أن تنخفض العملة الخضراء بعد رفع سعر الفائدة، لأسباب عدة، أولًا أن رفع سعر الفائدة كان متوقعًا منذ الأسبوع الماضي، إضافة إلى وجود أزمة لدى الساحة السياسية في كيان الاحتلال، ناهيك عن زيادة المخاطر".

وإليكم سعر الدولار الأمريكي، مقابل الشيكل "الإسرائيلي"، والعملات الأخرى، لصباح اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023.

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.57 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 4.99 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 3.78 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 0.11 شيكل