بالفيديو قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين واندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة

اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الثلاثاء 21-2-2-2023، مدينة جنين بالضفة المحتلة، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة مع مقاومين.

وأفادت مصادر محلية، بأن صافرات الإنذار دوت في مخيم ومدينة جنين في أعقاب اقتحام قوة من جيش الاحتلال للمدينة فجر اليوم، فيما تصدى المقاومون لقوات الاحتلال بصليات من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وبدورها قالت سرايا القدس- كتيبة جنين في تصريح مقتضب :" استهدفنا قوات الاحتلال في «محيط المخيم» بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص.

وأوضحت المصادر، أن المناطق التي اقتحمتها قوات الاحتلال هي حي البساتين وصباح الخير وشارع نابلس بمدينة جنين.

وفي ذات السياق، قامت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" بنشر عدد من القناصة أعلى عدة بنايات خلال اقتحامها مدينة جنين فجر اليوم.